Selma anne çayları kızları için demliyor

MANİSA Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Yunusemre ilçesinde 4 yıldır çay ocağı işleten ve iki kızına bakan Selma Elçi'yi işletmesinde ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Selma Elçi, "Bu sene meslekte 4. yılım. Kızlarımla beraber bu işi sürdürüyoruz. Annem de gelip yardımcı oluyor. Erkek müşterilerimiz çay ocağına kadın elinin değdiğini hemen fark ediyorlar. Çok titizsiniz diyorlar. Kendim cıvıl cıvıl bir insan olduğum için mekanımın da cıvıl cıvıl olmasını istiyorum" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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