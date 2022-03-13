Hafiye gibi iz sürdü altınların sahibini buldu

MANİSA'DA yıllarca tarlalara yevmiyeye giden ve emekli aylığını biriktiren Arzu Keskin, Şehzadeler ilçesinde Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yürüdüğü sırada içinde 9 reşat altını bulunan keseyi düşürdü. Altınlarının düştüğünün farkında olmayan Keskin, evine gitti. Çarşıda Gülbaharlar Kuyumculuk sahibi Aziz Gülbaharlar, işyerinin önünde içinde altın bulunan keseyi gördü.

Gülbaharlar, Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği tarafından kurulan 59 güvenlik kamerasını incelemeye başladı ve keseyi düşüren kadını buldu. Elde ettiği görüntülerde kadının Şehzadeler Belediyesi hizmet binasından çıktığını gören Gülbaharlar, belediyedeki kayıtlardan kesenin sahibinin 65 yaşındaki emekli Arzu Keskin olduğunu belirledi. Gülbaharlar, temas kurduğu Arzu Keskin'i iş yerine davet etti. Oğluyla kuyumcuya giren Keskin, Gülbaharlar'dan altın dolu keseyi teslim aldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

"HEP DUA ETTİM"

ALTINLARI kaybettiğinden ilk başta haberinin olmadığını ifade eden Arzu Keskin, kesenin bulunduğu haberini alınca sevinçten ağladığını belirterek, "En başta kaybettiğimin farkında değildim, doktora gitmiştim, böbreğimde kist olduğunu söyledi. Onu kafama taktığım için dalgındım. Altınlarımı çantamdan çıkarmışım, koltuğumun altına koymuşum herhalde. Nasıl düşürdüğümü bilmiyorum" dedi. İçine hiçbir haram katmadığı altınlarının bulunması için çok dua ettiğini söyleyen Keskin, "Ben bunu, içine haram katmadan biriktirdim. İçimde 'geri gelecek' diye bir his vardı. Çok sevindim bulunduğunu öğrenince, 'Allah'ım dualarımı kabul etti' dedim" dedi.

KUYUMCULUK GÜVEN İSİ

İŞYERİNİN önünde keseyi bulan ve altınları sahibine teslim eden kuyumcu Aziz Gülbaharlar da kameralar sayesinde yaşlı kadını bulduklarını anlatarak, "Hafiye gibi 2,5 saat iz sürdüm. Şehzadeler Belediyesinde bir evrak doldururken bulduk, oradan numarasını edindik. Biz de sevindik, bulduğumuz için. Anneden babadan aldığımız terbiyeden dolayı teslim ettik. Mesleğimiz kuyumculuk güven gerektiren bir meslek. Bunu da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erkan Özşen de duyarlılığı için meslektaşı Aziz Gülbaharlar'a ahilik kültürünün gereğini yaptığından dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK