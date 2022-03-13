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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

13.03.2022, 17:26

Manisa’da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Alaşehir ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi Dikili Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (38) idaresindeki Tofaş marka 64 DS 980 plakalı otomobil, karlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Takla atan otomobildeki sürücü Murat A. araçtan dışarı fırlarken, Ali E. de ağaca çarparak duran araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat A. ve Ali E. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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