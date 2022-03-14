Kalp nakli bekleyen Cemre ‘beni yaşatın’ diye seslendi

Manisa'da yaşayan 14 yaşındaki Münire Cemre Yılmaz, kalp yetmezliği nedeniyle yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor. 2 yıldır hastaneden çıkamayan Cemre, "Arkadaşlarım gözümün önünde ölüyor, ben de ölmek istemiyorum. Organlarınız toprak olmasın, bağışçısı olun. Lütfen beni yaşatın" diye seslendi.

CİHAZ ARTIK YETMİYOR

Ümmü ve Yunus Yılmaz çiftçinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre'ye 5 yıl önce kalp konuldu. Okuluna devam edemeyen Cemre'ye yapay kalp cihazı takıldı. Çanta gibi yanında taşıdığı yapay kalple yaşama tutunan kızın durumu 2 yıl önce ağırlaştı. Tek çaresi nakil olan Cemre 2 yıldır hastaneden dışarıya çıkamıyor. Kızına artık yapay kalp cihazının fayda sağlamadığını ve Cemre'nin iki kez kalbinin durduğunu anlatan babası Yunus Yılmaz, "O günden beri 2 yıldır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kalıyor. Dışarı hiç çıkamıyor. Yanında anneannesi kalıyor, eşim MS hastası. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Organ bağışı beklerken birçok çocuğu kaybettik. Kızım sürekli onlarla birlikteydi ve ölümlerini gördükçe çok üzülüyor. Bana 'baba benim de sonum böyle mi olacak' diye soruyor. Cevap veremiyorum, kalbim acıyor. Bir baba olarak elimden hiçbir şey gelmiyor. Herkesi organ bağışında bulunmaya ve hayat kurtarmaya davet ediyorum" diye konuştu.

■ NERMİN UÇTU