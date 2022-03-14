Koronaya yakalanan Alperen 1 ay felç kaldı

Manisa'da korona virüse yakalanan 16 yaşındaki Alperen Gürakan, hastalığı hafif atlatmasına rağmen bir sabah uyandığında yatağından kalkamadı. Yapılan tetkiklerinde Guillain Barre Sendromu teşhisi koyulan ve 1 ay parmağını bile kıpırdatamayan Alperen, 3 aylık tedavisinin ardından ayaklanabildi. Anne Gönül Gürakan, 100 binde 1 görülen bu sendromu koronanın tetiklediğini öğrendiklerini ve çok zor günler geçirdiklerini söyledi.



ENDER GÖRÜLEN HASTALIK

Öğretmen Alparslan-Gönül Gürakan çiftinin 2 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Alperen, Kovid-19'a yakalandıktan 9 gün sonra yürüyemez hale geldi. Hastalığı hafif geçirirken bir anda yere yığılan Alperen Gürakan'a, sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne ve refleks kaybına yol açan, geçici felce neden olan 'Guillain Barre Sendromu' teşhisi konuldu.





İYİLEŞECEĞİME İNANDIM

Hastanede 1 ay kaldığını ve ardından fizik tedavinin başladığını belirten Alperen Gürakan, yeniden yürüyebildiğine çok sevindiğini söyledi. "İyileşeceğimi düşünerek moralimi hep yüksek tuttum. İlaç ve fizik tedavisi zamanla sonuç verdi. Ben de çok çaba sarf ettim, usanmadan egzersizlerimi yaptım. 3 ayın sonunda artık ayağa kalkabildim. Spor yapan, hareketli biriydim. Şu anda eskisi gibi koşup zıplayamasam da yürüdüğüme seviniyorum. Zamanla tamamen düzeleceğime inanıyorum" diye konuştu. Oğlunun ilk 1 ay parmağını bile kıpırdatamadığını anlatan anne Gönül Gürakan, "Bir sabah kalktık ve oğlum yere yığıldı. Ondan önce bir hafta boyunca koronaydı ama hafif geçiriyordu. Ambulansla hastaneye götürdük. 100 binde 1 kişide görülen nadir bir rahatsızlık olduğunu ve felce yol açtığını öğrenince çok üzüldük. Koronanın etkisiyle ortaya çıkmaya başlamış. Doktorlarımız Kovid-19 salgınının bu sendromu tetiklediğini söyledi. Ardından tüm ailece çok zor ve sabır gerektiren bir tedavi sürecine başladık. İlk bir ay tamamen yatalak haldeydi, parmağını bile kıpırdatamıyordu oğlum. Ama güçlüydü ve iyileşeceğine inanıyordu. Hem tedavinin hem de kendi çabası sayesinde ayağa kalkabildi" dedi.

NERMİN UÇTU