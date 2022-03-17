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Haberler Manisa Depoyu doldurup kaçanlar yakalandı

Depoyu doldurup kaçanlar yakalandı

17.3.2022

Depoyu doldurup kaçanlar yakalandı
MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonuna giden sürücü ve yanındaki iki kişi, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Depoyu dolduran Gençtan, pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahipleri kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, otomobilde bulunduğu tespit edilen A.U. (20), H.S. (19) ve H.T (23) isimli şüphelileri farklı adreslerde yakalayıp gözaltına aldı. ■ SERKAN ÖZCAN
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