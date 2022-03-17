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Haberler Manisa FETÖ firarisi şahıs Manisa'da yakalandı

FETÖ firarisi şahıs Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen devriye görevi sırasında kimlik kontrolü yapılan bir kişinin FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilirken, şahıs gözaltına alındı.

17.03.2022, 11:35

FETÖ firarisi şahıs Manisa’da yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen devriye görevi sırasında durumunda şüphelenilen bir kişinin kimlik bilgileri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde S.D. isimli şahsın Simav Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/157 dosya numarası ile "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı tespit edildi.;

Gözaltına alınan şüpheli S.D. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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