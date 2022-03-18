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Haberler Manisa Kardeşinin cesedini battaniyeye sarılı buldu

Kardeşinin cesedini battaniyeye sarılı buldu

18.3.2022

Kardeşinin cesedini battaniyeye sarılı buldu

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde bir kahvehanenin önünde erkek cesedi bulundu. Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde kahvehane işleten Kemal Ermanlı, sabah saatlerinde işyerini açmak için kahvehaneye geldi. İşyerinin bahçesinde battaniyeye sarılı olarak bir kişiyi gördü.

Battaniyeyi açan Ermanlı, kardeşi Gökhan Ermanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki Gökhan Ermanlı'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. ■ SERKAN ÖZCAN

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