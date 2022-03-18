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Manisa'da kepçeyle kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde traktörün arkasına bağladıkları kepçeyle kaçak kazı yapan şüpheliler Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.