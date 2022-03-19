Manisa İtfaiyesi’nin özel konuğu Firuze

MANİSA'DA yaşayan ve annesi Fatma Kaya ile okula giderken, itfaiye araçlarını yakından görmek isteyen down sendromlu Firuze'nin (8) hayali gerçek oldu. Firuze, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve ekipler tarafından misafir edildi. Minik itfaiyeci kıyafeti giyen özel öğrenci Firuze, önce itfaiye araçları hakkında bilgi aldı, sonra da ekiplerin yardımıyla temsili olarak yangına su sıktı. Yangın farkındalık eğitimi alan Firuze'ye çeşitli hediyeler armağan eden Daire Başkanı Gürhan İnal, özel konuklarının her zaman kendilerini ziyaret edebileceğini dile getirdi. Anne Firuze Kaya da Firuze'nin mutluluğuyla duygu dolu anlar yaşarken, çocuğuyla yakından ilgilenen itfaiye ekiplerine teşekkür etti. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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