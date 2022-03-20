Duru yaşam savaşı veriyor

Manisa'da okul çıkışında arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada Duru Ürküt (12) arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken E.M. yönetimindeki 35 AEP 40 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazada ağır yaralanan Duru Ürküt, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk yaşam savaşı verirken polis, otomobil sürücüsü E.M'yi gözaltına aldı. Kaza anı ve kaza sonrası küçük kızın arkadaşlarının feryatları güvenlik kamerasına yansıdı. ■ SERKAN ÖZCAN