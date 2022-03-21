  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da kan donduran kaza! Kamyona arkadan çarptı hurdaya döndü

Manisa'da kan donduran kaza! Kamyona arkadan çarptı hurdaya döndü

Son dakika... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Bir kamyonet, kamyoa arkadan çarptı, korkunç kazada yoldu öldü sürücü yaralandı.

AA

21.03.2022, 08:27

Manisa’da kan donduran kaza! Kamyona arkadan çarptı hurdaya döndü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Alihan G.'nin (25) kullandığı 64 BR 393 plakalı et ürünleri taşıyan kamyonet, İzmir-Manisa yolunun Karakoca Mahallesi kavşağı yakınlarında önünde seyreden Aydın B. (40) idaresindeki 10 ABT 460 kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan yolcu Ramazan G'nin (39) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ramazan G'nin cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Yaralı kamyonet sürücüsü Alihan G, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Aydın B. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle İzmir'den Manisa yönüne bir süre duran ulaşım, daha sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

  • SON DAKİKA