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Haberler Manisa İzmir'den Manisa’ya 10 saatlik yürüyüş

İzmir'den Manisa’ya 10 saatlik yürüyüş

22.3.2022

İzmir’den Manisa’ya 10 saatlik yürüyüş
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Atatürk Mahallesi 5961 sokak üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaya olarak gelen 8 kişiyi durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında üzerlerinde kimlik olmayan İran uyruklu 8 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Manisa İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenilirken, 8 düzensiz göçmenin İzmir'den yaya olarak Manisa'ya 10 saatte geldikleri öğrenildi. ■ SERKAN ÖZCAN
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