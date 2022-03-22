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Haberler Manisa Kamyona arkadan çarptı: Ağabey öldü, kardeş yaralı

Kamyona arkadan çarptı: Ağabey öldü, kardeş yaralı

22.3.2022

Kamyona arkadan çarptı: Ağabey öldü, kardeş yaralı
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Bir kamyonet, kamyona arkadan çarptı, korkunç kazada yolcu koltuğunda oturan ağabey öldü, kamyonu kullanan kardeş yaralandı. Alihan Güler'in (25) kullandığı 64 BR 393 plakalı et ürünleri taşıyan kamyonet, İzmir-Manisa yolunun Karakoca Mahallesi kavşağı yakınlarında önünde seyreden Aydın Baraner (40) idaresindeki 10 ABT 460 kamyona arkadan çarptı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yolcu koltuğunda oturan ağabey Ramazan Güler'in (39) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı kardeş Alihan Güler hastaneye kaldırıldı. ■ SERKAN ÖZCAN
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