Manisa’dan yürek ısıtan hikaye! Evlat sevgisini tadabilmek için...

Manisa'da 16 yıl önce evlenen Gülcan Baş (41) ile eşi Mustafa Kemal Baş (43) çifti doğal yolla çocuk sahibi olamadı. Yıllarca tedavi gören çift, bir sonuca ulaşamayınca koruyucu aile olmaya karar vererek, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Gülcan Baş'a okuma ve yazma bilmediği için koruyucu aile olamayacağı bildirildi. Hayallerinden vazgeçmeyen Gülcan Baş, halk eğitim merkezinde okuma yazma öğrenip ilkokul diploması aldı. Koruyucu aile olmak için tekrar başvuru yapan çift, 7 yıl önce 3 yaşındaki engelli bir kız çocuğun koruyucu ailesi oldu. Ardından 4 aylık 1 erkek bebeğin daha koruyucu aile görevini üstlenen çift, 1 aylık 1 erkek çocuğu ise evlat edindi.