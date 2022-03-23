Manisa’dan yürek ısıtan hikaye! Evlat sevgisini tadabilmek için...

'ÖNEMLİ OLAN DOĞURMAK DEĞİL, İYİ BİR ANNE VE BABA OLMAK'

İlk defa babalık duygusunu bir kız çocuğu ile gidermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Mustafa Kemal Baş ise "16 yıllık evliyiz. Daha önce çocuğumuzun olması için tedavi olduk fakat çocuğumuz olmadı. Doktor 'ömür boyu çocuğunuz olmayacak' dedi. Eşim ona rağmen beni bırakmadı, evliliğimize devam ettik. Eşimle birlikte Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinme talebinde bulunduk. Allah nasip etti. Engelli biz kız çocuğuna koruyucu aile olduk. 7 yaşına kadar konuşamadı. Şu an aldığı eğitimler sayesinde konuşabiliyor. 4 aylık bir erkek çocuğuna daha koruyucu aile olduk. 3'üncü çocuğumuzu ise evlat edindik. Önemli olan doğurmak değil, iyi bir anne ve baba olmak. Kızımız bize geldiğinde konuşamıyordu. 'Baba' demeye başladıktan sonra çok mutlu oldum. Dünyalar benim oldu. Allah devletimizden razı olsun, bize bu imkanı verdi. Çocuklarımıza en iyi şekilde bakmaya özen gösteriyoruz. Biz bir çocuk istiyorduk, Allah bize 3 çocuk nasip etti. Çocuğu olmayan herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.