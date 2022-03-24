Arkadaşını sokakta bıçaklayarak katletti

MANİSA'DA araları bozuk olan iki arkadaşın karşılaşması sonucu çıkan kavgada bıçaklanan 27 yaşındaki genç öldü. Yunusemre'de yaşanan olayda Ferudun Turan (21), sokakta karşılaşınca tartışmaya başladığı arkadaşı Kadir Duruyol'u (27), yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı.
Duruyol kanlar içinde yığılırken, Ferudun Turan ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdıkları Duruyol kurtarılamadı. Kaçan Turan ise tren garında yakalandı. ■ SERKAN ÖZCAN