  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Arkadaşını sokakta bıçaklayarak katletti

Arkadaşını sokakta bıçaklayarak katletti

24.3.2022

Arkadaşını sokakta bıçaklayarak katletti

MANİSA'DA araları bozuk olan iki arkadaşın karşılaşması sonucu çıkan kavgada bıçaklanan 27 yaşındaki genç öldü. Yunusemre'de yaşanan olayda Ferudun Turan (21), sokakta karşılaşınca tartışmaya başladığı arkadaşı Kadir Duruyol'u (27), yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı.

Duruyol kanlar içinde yığılırken, Ferudun Turan ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdıkları Duruyol kurtarılamadı. Kaçan Turan ise tren garında yakalandı. ■ SERKAN ÖZCAN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA