Evlat diploması

MANİSA'DA 16 yıl önce evlenen Gülcan Baş (41) ile eşi Mustafa Kemal Baş (43) çifti çocukları olmayınca koruyucu aile olmaya karar vererek, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Gülcan Baş'a okuma ve yazma bilmediği için koruyucu aile olamayacağı bildirildi. Hayallerinden vazgeçmeyen Gülcan Baş, halk eğitim merkezinde okuma yazma öğrenip ilkokul diploması aldı.

Koruyucu aile olmak için tekrar başvuru yapan çift, 7 yıl önce 3 yaşındaki engelli bir kız çocuğun koruyucu ailesi oldu. Ardından 4 aylık 1 erkek bebeğin daha koruyucu ailelik görevini üstlenen çift, 1 aylık 1 erkek çocuğu ise evlat edindi.

İLK KELİMESİ 'ANNE' OLDU

ANNE Baş, "Koruyucu aile olmak için kuruma başvuru yaptığımda diplomam olmadığı için mümkün olmadığı söylendi. Okuma yazma öğrenmek için halk eğitim merkezine başvurduktan sonra sınava girdim. Diplomamı alır almaz hemen başvuruda bulundum. Şimdi 2 çocuğun koruyucu ailesi olduk, 1 çocuğu da evlat edindik. Kızımız 3 yaşındayken koruyucu ailesi olduk. 7 yaşına kadar konuşamıyordu. Konuştuğunda ise ilk kelimesi 'Anne' oldu. O bana dünyaları verdi. İnsan doğurmakla anne olmaz, bu şekilde anne olunur. Çok mutluyum" dedi.

1 İSTEDİK 3 ÇOCUĞUMUZ OLDU

İlk defa babalık duygusunu bir kız çocuğu ile tatmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Mustafa Kemal Baş ise "16 yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Doktor 'ömür boyu çocuğunuz olmayacak' dedi. Eşim ona rağmen beni bırakmadı, evliliğimize devam ettik. Eşimle birlikte Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinme talebinde bulunduk. Allah nasip etti. Engelli biz kız çocuğuna koruyucu aile olduk. 7 yaşına kadar konuşamadı. Şu an aldığı eğitimler sayesinde konuşabiliyor. 4 aylık bir erkek çocuğuna daha koruyucu aile olduk. 3'üncü çocuğumuzu ise evlat edindik. Önemli olan doğurmak değil, iyi bir anne ve baba olmak. Kızımız bize geldiğinde konuşamıyordu. 'Baba' demeye başladıktan sonra çok mutlu oldum. Dünyalar benim oldu. Allah devletimizden razı olsun, bize bu imkanı verdi. Çocuklarımıza en iyi şekilde bakmaya özen gösteriyoruz. Biz bir çocuk istiyorduk, Allah bize 3 çocuk nasip etti. Çocuğu olmayan herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN OKUMA YAZMA BİLMEK ŞART

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, koruyucu aile olmak için en az ilkokul mezunu olmak gerektiğini ya da buna denk olan Halk Eğitim Merkezi'nde 2. Kademe Okuma Yazma Kursu'na katılıp belge alınması gerektiğini söyledi. Koruyucu Aile olmak isteyen Gülcan Baş'ın 220 saatlik okuma yazma eğitimi alarak diploma sahibi olduğunu ve koruyucu aile olmanın şartlarından birini yerine getirdiğini belirtti. Manisa'da 180 civarında çocuğun 150 koruyucu ailede yer aldığını vurgulayan Gülgeç, Manisa'nın bu konuda ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK