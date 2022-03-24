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Haberler Manisa Manisa'daki kazada bisiklet sürücüsünün sonu acı oldu

Manisa'daki kazada bisiklet sürücüsünün sonu acı oldu

Manisa Salihli'de korkunç olay. Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdaheleyi vatandaşlar yaparken, gelen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırdı. 43 yaşındaki talihsiz bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

24.03.2022, 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022, 16:41

Manisa’daki kazada bisiklet sürücüsünün sonu acı oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e (66), İzmir istikametinden, Salihli istikametine giden M.K.'nin (43) kullandığı 35 HC 7260 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Öz'e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Öz hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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