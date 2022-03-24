Önce saldırdı sonra kurşunlandı

MANİSA'DA bir işyerine silahlı saldırıda bulunarak bir kişiyi yaralayan şahıs, ardından kaçtığı benzin istasyonunun tuvaletinde başka bir kişi tarafından silahla vuruldu. 2. Anafartalar Mahallesi, Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerisine gelen şüpheli Raşit Çevik (31), yanındaki silahla işyerine ateş açtı. Saldırıda işyeri sahibi Yavuz Öztürk sırtından yaralandı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan Çevik bir benzin istasyonunun tuvaletine saklandı. Bu arada silahla yaralanan Öztürk'ün arkadaşları şüphelinin arkasından giderek saklandığı benzin istasyonu tuvaletini bastı. Burada kurşunların hedefi olan saldırgan Raşit Çevik, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından, Manisa Şehir ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. ■ SERKAN ÖZCAN