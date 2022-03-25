Karayolunda ölümcül geçiş

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e (66), İzmir istikametinden, Salihli istikametine giden M.K.'nin (43) kullandığı otomobil çarptı.

KAZADA ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Öz'e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Hüsnü Öz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. ■ EMRE SAÇLI