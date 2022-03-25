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Haberler Manisa Manisa’da sahte içki üreten 2 kişi cezaevine konuldu

Manisa’da sahte içki üreten 2 kişi cezaevine konuldu

25.3.2022

Manisa’da sahte içki üreten 2 kişi cezaevine konuldu
MANİSA Turgutlu'da polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 222 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis, ilçede bulunan bir iş yerinde sahte içki üretimi yapılıp, Manisa geneli ve çevre illere satışı yapıldığı bilgisini aldı. Teknik takip başlatan ekipler, işyerinden çıkan otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobil ve işyerinde yapılan aramada, 222 şişe farklı markalarda içki, şişelenmek için hazırlanmış bidonlar, farklı markalarda içki şişeleri, şişe kapaklar, etiketler, kutuları ve içki aromaları ele geçirildi. Sahte içki üretimi yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ■ SERKAN ÖZCAN
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