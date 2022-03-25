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Haberler Manisa Manisa'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Manisa'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 2 tır, bir yakıt tankeri ve bir kamyonun karıştığı kaza nedeniyle yaklaşık 2,5 saat kapalı kalan Saruhanlı-Akhisar yolu, ulaşıma açıldı.

AA

25.03.2022, 20:58

Manisa’da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Saruhanlı-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Mehmet Ş'nin (44) kullandığı 06 FF 1389 plakalı yakıt tankeri, Cezail T. (48) idaresindeki 41 AIP 591 plakalı kamyon ve Şirin G. (48) yönetimindeki 34 CPU 039 plakalı tır ile Naci K. (36) idaresindeki 45 AFN 635 plakalı tırın karıştığı kaza meydana geldi.

İncelemelerde, yakıt tankerinde sızıntı tespit edilmedi. Kaza sonucu araçlarda bulunan sürücülerden Mehmet Ş. ile Cezail T. kaza yerinde gelen ambulanslarda tedavi edildi.

Sıkıştıkları araçlardan itfaiye tarafından kurtarılan sürücüler Şirin G. ile Naci K. ise hastaneye kaldırıldı. Şirin G'nin durumunun iyi olduğu, Naci K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Saruhanlı'dan Akhisar yönüne trafik akışı durdu.

Ekipler, yaklaşık 2,5 saat kapalı kalan yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açtı.

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