Traktörün altında kalan adam can verdi

MANİSA Akhisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Çamönü Mahallesi'nde dün saat 08.00 sıralarında H.A.'nın (69) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi ve trafik ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapılırken hayatını kaybeden H.A.'nın cenazesi Akhisar Devlet Hastanesine gönderildi. ■ SERKAN ÖZCAN