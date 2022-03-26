  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Durdurulan TIR'dan 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Durdurulan TIR'dan 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir tır ve içindeki şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 5 kilo 803 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

İHA

26.03.2022, 17:19

Durdurulan TIR’dan 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Sarıgöl ilçesinde durdurulan bir TIR'da ve şahısların ikametlerinde narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 8 parça halinde 5 kilo 803 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişiden 3'ü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA