Kızıl geyikler Spil Dağı’na geri döndü

Manisa'nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda geçmişte yaşadığı bilinen kızıl geyikler "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması Projesi" kapsamında geri getirildi. Bursa'dan getirilen 9 kızıl geyik milli parka salındı. Bursa Uludağ Üniversitesi içinde bulunan Kızıl Geyik Üretim İstasyonu'ndan getirilen 3'ü erkek 6'sı dişi olmak üzere 9 kızıl geyik, adaptasyon sürecini tamamladı. Yem ve su desteğiyle adaptasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlayan geyiklerin yeniden üremesiyle tür çeşitliliği sağlanacak.

FOTOKAPANLAR İZLEMEDE

Kızıl geyiklerin salınma töreninde konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, 78 adet endemik tür bulunan alanın 3 yıl süreyle av ve yaban hayatı yerleştirme sahası olarak ilan edildiğini açıkladı. Şencan, "Spil Dağı'nı yeniden geyiklerin dolaşacağı bir alan haline getiriyoruz. Bu yıl bölge müdürlüğü olarak 150 ton yemleme çalışması yaptık. Saldığımız geyikler için de çeşitli noktalara yem bırakacağız" dedi. Geyiklere zarar verilmemesi çağrısı yapan Şencan, "Saldığımız noktalara 15 fotokapan yerleştirdik. Hem gelişimlerini hem de sayılarını kontrol edeceğiz" diye konuştu.

■ NERMİN UÇTU