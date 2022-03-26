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Haberler Manisa Kontrolden çıkan araç bağa uçtu: 5 yaralı

Kontrolden çıkan araç bağa uçtu: 5 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bağa uçan araçtaki 5 kişi yaralandı.

İHA

26.03.2022, 17:27

Kontrolden çıkan araç bağa uçtu: 5 yaralı

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlı Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz K. idaresindeki 35 AYL 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan bağa uçtu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Yılmaz K. ile beraber, Süleyman A. (91), Zeynep A. (89), Birsel K. (47) ve Alperen K. (25) yaralandı.

Yaralılardan Süleyman A. ile Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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