Manisa’da 1100 adet tarihi eser ele geçirildi

MANİSA'DA Ahmetli, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde, polis ve jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonda antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 1100 adet tarihi eser ele geçirildi, Polis ekipleri internet sitelerinde satış yapmak için müşteri arayışına giren N.G. (39) ve M.Z'nin (44) adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, Roma, Bizans, Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, obje ve farklı figürlerin bulunduğu toplam 1100 adet tarihi eser ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

■ SERKAN ÖZCAN