Haberler Manisa Manisa'da metruk binada korkutan yangın

Manisa'da metruk binada korkutan yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe sebep olurken yangında yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.