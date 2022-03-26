TIR’la hafif ticari araç çarpıstı: 7 kisi yaralı

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde TIR'ın hafif ticari araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. M.A.G. (61) idaresindeki 34 UL 0162 plakalı TIR, Akhisar Balıkesir kara yolu Gelenbe Mahallesi geçişinde aynı yönde giden Y.Y'nin (42) kullandığı 34 LV 5045 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Y.Y. ile aynı araçtaki 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü M.A.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

■ SERKAN ÖZCAN