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Manisa'da korkunç olay! Evinin bahçesinde otururken...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, maganda kurşunuyla bacağından yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İHA

27.03.2022, 21:23

Manisa’da korkunç olay! Evinin bahçesinde otururken...

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde ikamet eden S.B. (73) isimli yaşlı kadın, ailesiyle birlikte evlerinin bahçesinde oturduğu sırada silah sesi duydu. Silah sesinin ardından bacağında ağrı hissedip kan aktığını gören kadın, yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının burada yapılan tedavisinde, merminin bacağından girip çıktığı tespit edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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