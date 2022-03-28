Trafik canavarından hafta sonu mesaisi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kazım Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklette yolcu durumundaki Melih Uludere (18) ise ağır yaralandı. Kaza, Alaşehir'in Soğuksu mahallesi İstiklal Caddesi Beşeylül İlkokulu köşesinde meydana geldi.

CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazım Kaya yönetimindeki 45 AHC 053 plakalı motosiklet, önce karşı yönden gelen Ümit Ş. (37) yönetimindeki 06 HA 3553 plakalı otomobile çarptı. Savrulan motosiklet daha sonra Sezai K. (52) idaresindeki 45 ACN 500 plakalı çöp kamyonuna arkadan vurdu. Ağır yaralanan Kazım Kaya ve arkasındaki Melih Uludere 112 ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavisi süren Melih Uludere'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.





ARAÇLAR HASAR ALDI

AYDIN Söke'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, Söke'nin Yaylaköy mevkiinde meydana geldi. Ünal Yanık idaresindeki LJ06WXB plakalı otomobil, Kuşadası'ndan Söke'ye giderken, Yaylaköy'de karşıdan gelen Hasan Sağlam yönetimindeki 09 AAZ 166 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Yanık ve Sağlam ile 09 AAZ 166 plakalı otomobilde bulunan Egelal Onat yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



DUVARA ÇARPTI ÖLDÜ

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde evin duvarına çarpan otomobilin sürücü Adil Aksu öldü, yanındaki Mehmet Yıldırım ise ağır yaralandı. Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. 09 R 3252 plakalı otomobilin sürücüsü Adil Aksu, direksiyon kontrolünü kaybedince hızla evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Aksu ile yanındaki Yıldırım'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Ağır yaralanan Aksu ve Yıldırım ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksu, tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, Yıldırım'ın ise durumu ciddiyetini koruyor.





HAYATİ TEHLİKESİ VAR

MANİSA Şehzadeler'de ise TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Turgutlu kara yolunda Hayri Akyürek'in kullandığı 38 AFK 183 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faik Y. yönetimindeki 41 UM 844 plakalı TIR'la çarpıştı. Rüzgar türbini için büyük boyutlu parça taşıyan dorseye çarparak savrulan otomobil takla attı. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

SERKAN ÖZCAN / İHSAN KARATAŞ / KAZIM YÖRÜKCE