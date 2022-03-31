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Haberler Manisa Uykucu sayesinde öğrencilerin okula ilgisi arttı

Uykucu sayesinde öğrencilerin okula ilgisi arttı

31.3.2022

Uykucu sayesinde öğrencilerin okula ilgisi arttı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesindeki 160 mevcutlu Karaoğlanlı İlkokulundaki öğrenciler, "Uykucu" adını verdikleri sokak kedisine sınıflarında bakıyor. Okulun dersliklerinde dolaşıp teneffüslerde çocuklarla oynayan kedi, günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor. Sınıf öğretmeni Fatma Dinç, kedinin varlığının öğrencilerin okula sevgisini artırdığını söyledi.

Okul bahçesinde baktıkları kediyi havaların soğumasıyla sınıflarına almaya karar verdiklerini anlatan Dinç, "Oy birliğiyle 'Uykucu' adını seçtik çünkü en önemli özelliği uyumak. Sınıfın maskotu oldu" dedi. Okul müdürü Murat Arpacı ise, "160 öğrencimiz vardı, Uykucu'yu da 161. öğrencimiz olarak okula kaydettik" dedi. ■ NERMİN UÇTU

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