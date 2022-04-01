Cengiz Ergün en başarılı belediye başkanları arasında

ALF Araştırma Şirketi, Türkiye'deki 30 Büyükşehir'de yaptığı 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' anketinin sonuçlarını açıkladı. Mart ayında yapılan araştırmada ankete katılan vatandaşların verdiği cevaplara göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 başkan arasında yüzde 55 ile ilk 10'da yer aldı. Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri ve hizmetleri hayata geçirmenin çabası içerisinde olduklarını dile getiren Ergün, "Üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışıyla hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı ilk günkü aşkla sürdüreceğiz" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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