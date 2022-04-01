  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Cengiz Ergün en başarılı belediye başkanları arasında

Cengiz Ergün en başarılı belediye başkanları arasında

1.4.2022

Cengiz Ergün en başarılı belediye başkanları arasında
ALF Araştırma Şirketi, Türkiye'deki 30 Büyükşehir'de yaptığı 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' anketinin sonuçlarını açıkladı. Mart ayında yapılan araştırmada ankete katılan vatandaşların verdiği cevaplara göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 başkan arasında yüzde 55 ile ilk 10'da yer aldı. Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri ve hizmetleri hayata geçirmenin çabası içerisinde olduklarını dile getiren Ergün, "Üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışıyla hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı ilk günkü aşkla sürdüreceğiz" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA