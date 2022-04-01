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Haberler Manisa Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin Manisa'da trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin Manisa'da trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Son dakika... Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de aralarında bulunduğu bulunduğu 4 kişi Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki korkunç kazada yaralandı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin'in tişörtünün kan içinde olduğu görüldü.

01.04.2022, 16:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022, 16:37

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoban yolunda minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Selami Şahin’in oğlu Fikret Emirhan Şahin Manisa’da trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kürşat Ö.'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Selami Şahin’in oğlu Fikret Emirhan Şahin Manisa’da trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Çarpışmanın etkisiyle minibüs bariyerlere çarparken kamyonet ise devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Selami Şahin’in oğlu Fikret Emirhan Şahin Manisa’da trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Kazada Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Selami Şahin’in oğlu Fikret Emirhan Şahin Manisa’da trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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