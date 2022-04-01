Haberler Manisa Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin Manisa'da trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Son dakika... Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de aralarında bulunduğu bulunduğu 4 kişi Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki korkunç kazada yaralandı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin'in tişörtünün kan içinde olduğu görüldü.