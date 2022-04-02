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Manisa'dan Ramazan'ın ilk gününe özel 3,5 metre uzunluğunda pide

Ramazan ayının başlaması ile birlikte pideye de rağbet arttı. Manisa'nın Demirci ilçesinde bir fırında ramazan ayının ilk gününe özel 3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi pişirildi.