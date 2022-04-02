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Haberler Manisa Manisa'dan Ramazan'ın ilk gününe özel 3,5 metre uzunluğunda pide

Manisa'dan Ramazan'ın ilk gününe özel 3,5 metre uzunluğunda pide

Ramazan ayının başlaması ile birlikte pideye de rağbet arttı. Manisa'nın Demirci ilçesinde bir fırında ramazan ayının ilk gününe özel 3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi pişirildi.

AA

02.04.2022, 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022, 12:08

Manisa’dan Ramazan’ın ilk gününe özel 3,5 metre uzunluğunda pide

Manisa Demirci'de fırıncılık yapan Cengiz Özdemir ve Bayram Kilci, her yıl ramazan ayında gelenek haline getirdikleri uzun pide yapımı için 6,6 kilogram hamur hazırladı.

Hamuru 3,5 metre uzunluğundaki küreğin üzerine açan fırıncılar, çörek otuyla "Hayırlı Ramazanlar Türkiye" yazısını işledikleri pideyi odun fırınında pişirdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un satın aldığı pidenin hayırseverlerin desteğiyle organize edilen toplu iftar programında vatandaşlara ikram edileceği belirtildi.

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