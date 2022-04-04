12’nci kütüphaneyi Konya’da açtılar

MANİSA'DA "Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın" sloganıyla yola çıkan ve Kitap Kumbaram Projesi'ni hayata geçiren Gönül Kovan-Alpaslan Yılmaz Gürakan çifti, 12. kütüphaneyi Konya Sarayönü 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'na kazandırdı. 4 bin kitabın yer aldığı kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Gönül Kovan Gürakan, "6 yıl önce çıktığımız bu yolda, 'Açılan her kütüphane bir hapishane kapatır' sözünün ışığında ilerliyoruz. Öğrencileri kitaplarla buluşturan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Türkçe öğretmeni çift, 13'üncü kütüphanenin Sinop'a bağlı Ayancık ilçesinde bulunan Fatih İlkokulu'nda açılacağını söyledi.

■ CÜNEYT HASÇELİK