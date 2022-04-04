CHP ve İP’li başkanlardan skandal! Turgutlu’daki prefabrik bina açılışına bölgedeki tüm CHP’liler katıldı!

Türkiye, Çanakkale Köprüsü gibi dev eserlerin yanı sıra ürettiği SİHA'larla dünya harp tarihini yeniden yazarken CHP'nin Manisa Turgutlu'daki tek katlı bir ofis ve birkaç eklentiden oluşan prefabrik ek hizmet noktasını büyük bir icraat yapıyormuş gibi tam kadro açması gündem oldu. Ankara'dan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bile geldiği Selvilitepe Mahallesi'ndeki açılışa CHP milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da katıldı.





KURDELE KUYRUĞU UZADI GİTTİ

Törende Belediye Başkanı Çetin Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden, CHP'li meclis üyeleri, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, CHP ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları, belediye daire müdürleri ve çalışanlar katıldı. Kurdele kesimi için oluşturulan sıra, açılan hizmet noktasından daha uzun oldu.

KILIÇDAROĞLU ÇEŞME BİLE AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce İstanbul'da çeşme açılışı yaparak gündem olurken ve CHP, Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi Türkiye'ye yapılan her büyük yatırımı karalamaya çalışırken Turgutlu'ya sanki çok büyük bir eser kazandırılmış gibi yapılan bu açılış Manisa'da mizah konusu oldu.

ERHAN GÜLENÇ