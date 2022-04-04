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Haberler Manisa Manisa'daki kazada can pazarı! Park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'daki kazada can pazarı! Park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa Şehzadeler'de yaşanan korkunç kazada adeta can pazarı yaşandı. Park halindeki kamyona çarpan kamyonet hurdaya döndü. Feci olayda 11 kişi yaralandı.

İHA

04.04.2022, 11:05

Manisa’daki kazada can pazarı! Park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi, Manisa-Akhisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özden O. (50) idaresindeki 35 HCY 52 plakalı açık kasa kamyonet, yolun sağ tarafında park halinde bulunan Cüneyt T. (41)'ye ait 45 C 5497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi.


Kazada araç içerisinde sıkışan Özden O. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken kamyonette bulunan M.O. (19), H.O. (58), Ş.S.(66), H.G.(58), A.T.(63), M.K.(38), R.G. (19), İ.E. (26), M.K. (34), K.A. (48) yaralı olarak ambulansa alındı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsü Özden O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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