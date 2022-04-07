Evde cesedi bulunan kadının ölümü şüpheli

MANİSA Yunusemre'de 40 yaşındaki kadın kuaförü evinde ölü bulundu. Yeni Mahalle 4732 sokaktaki apartmanda yalnız yaşayan Neslihan Kayalı'ya ulaşamayan erkek arkadaşı durumu polise bildirdi. Bunun üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açarak eve giren ekipler, Kayalı'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Kayalı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. ■ SERKAN ÖZCAN