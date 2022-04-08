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Haberler Manisa Kumarbazların dikkatine!

Kumarbazların dikkatine!

8.4.2022

Kumarbazların dikkatine!

Jandarma ekipleri kumar makinelerine el koydu. MANISA'NIN Saruhanlı ilçesinde, otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynatan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynattığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobildeki İ.K. (40), M.D. (43) ve M.C'yi (31) Koldere Mahallesi'nde yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 6 adet, Y.B'ye (70) ait kahvehanede ise 2 adet kumar makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Y.B, M.C, İ.K. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SERKAN ÖZCAN

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