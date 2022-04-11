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Haberler Manisa AK Parti Turgutlu’dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu’dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

11.4.2022

AK Parti Turgutlu’dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından, 2 bin teşkilat mensubunun katılımıyla iftar programı düzenlendi. Programa, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı. İftar programı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, kurulan iftar sofrasının, kardeşlik sofrası olduğunu söyledi.

■ SERKAN ÖZCAN

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