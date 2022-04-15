10 günde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

MANİSA'NIN Soma ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda son 10 gün içerisinde 30 gram metamfetamin, 950 sentetik hap, 4 ecstasy, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 550 TL ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ SERKAN ÖZCAN

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