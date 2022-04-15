Manisa’da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, S.T. idaresindeki aracı şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda araç içerisinde arama yapan ekipler, bin 860 adet makaron sigara, 10 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 1 adet tek sarmalık esrar maddesi olduğu değerlendirilen sigara, 50 paket doldurmaya hazır boş makaron, 2 gram beyaz kağıda sarılmış şekilde esrar maddesi olduğu değerlendiren madde ve 1 adet madde kullanma aparatı ele geçirildi.



Öte yandan, araç içerisinde bulunan E.L.'nin işlettiği markette de arama yapan ekipler 240 adet makaron ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerden E.L. serbest bırakılırken, S.T.'nin işlemlerine adliyeye sevk edilmek üzere devam ediliyor.