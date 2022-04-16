Çocukların av tüfegiyle oyunu kanlı bıttı

MANİSA Kırkağaç'da 14 yaşındaki bir çocuk babasının tüfeğiyle oynarken 16 yaşındaki arkadaşını karnından vurarak yaraladı. Olay, Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. H.T. mahalleden arkadaşı olan C.I. ile babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. H.T. tüfeğin boş olduğunu düşünerek tetiğe basmasıyla beraber tüfek patladı. Tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı C.I.'nın karın bölgesine isabet ederken, sesi duyan ev halkı durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.I., Akhisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan C.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. ■ SERKAN ÖZCAN

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