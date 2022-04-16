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Haberler Manisa Ekipler seferber oldu! Yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Ekipler seferber oldu! Yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Alzheimer hastası olan 75 yaşındaki Mehmet Vural'dan 3 gündür haber alınamıyor. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı çalışmalara insansız hava aracı, dron ve 2 köpekli arama ekibi de destek veriyor.

İHA

16.04.2022, 15:13

Ekipler seferber oldu! Yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi'nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu bilinen 75 yaşındaki Mehmet Vural'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 14 Mart Perşembe günü Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlanan arama çalışmalarına her geçen gün yeni ekipler eklenirken çalışmalara Aydın'dan insansız hava aracı getirilerek termal kamera ile de arama yapıldı.

Yapılan aramalara rağmen yaşlı adam henüz bulunamadı. Sabah 07.00 itibariyle yeniden başlayan yaşlı adamı arama çalışmalarının 3'üncü gününde, 1 İHA, 3 dron, 2 köpekli arama ekibi, 100 Jandarma personeli, Manisa ve İzmir AFAD ekipleri, ANDA, AKUT, MAT ve AFAD gönüllülerinden oluşan 150 kişi ile devam edildiği açıklandı.

Ekipler bir yandan ormanlık alanları bir yandan da zeytin bahçelerini ararken özellikle çalılık bölgelerde çok daha dikkatli bir şekilde arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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