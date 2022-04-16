Haberler Manisa Manisa'da akılalmaz olay! Evinde ölen adamın cesedi 1,5 yıl sonra fark edildi

Manisa'da akılalmaz olay! Evinde ölen adamın cesedi 1,5 yıl sonra fark edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 2 yıldır yakınlarının haber alamadığı ve Ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam, yatağının altında ölü olarak bulundu.