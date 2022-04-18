Günlerdir aranan yaşlı kayalıklarda bulundu

MANİSA Akhisar'da 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adam, havadan ve karadan yapılan aramalar sonucu bulundu. Sarıçalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Vural'ı (75) 13 Nisan'dan bu yana aranıyordu. Jandarma ve gönüllülerinden oluşan ekip, hem zeytin bahçeleri hem de yoğun çalılık bölgelerde havadan ve karadan arama çalışmaları yürüttü. Ekipler Vural'ı mahalleye 20 kilometrelik mesafedeki ormanlık alanda kayaların arasında buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Vural, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

■ SERKAN ÖZCAN