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Haberler Manisa Manisa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Manisa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

25.4.2022

Manisa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlenen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6232 sokak üzerinde Serkan Sezer idaresindeki park halindeki 45 ADV 213 plakalı otomobile kimliği henüz belirlemeyen bir saldırgan, pompalı tüfekle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Azad Bozdağ (22) ve Serkan Sezer'e (25) ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Azad Bozdağ'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

■ SERKAN ÖZCAN

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