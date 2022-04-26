Manisa’da korkunç son! Atık suyun içinde can verdi

Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın atık su havuzunda çalışan 5 işçi, havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kaldı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerden A.S. (37), M.A. (25), M.T. (35) ve S.A. (29) atık sudan çıkarıldı, C.A'nın (42) ise cansız bedenine ulaşıldı.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan diğer 4 işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.İzmir'deki doğumda korkunç iddia! Hemşire bebeğin kafasını rahme geri itti