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Manisa'da korkunç son! Atık suyun içinde can verdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir fabrikada havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kalan 5 işçiden biri olan 27 yaşındaki C.A. hayatını kaybetti.