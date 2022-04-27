Atık havuzunda boğularak öldü

MANISA Akhisar'da boş atık su havuzundaki bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı. Yan havuzdaki zeytin suyunun doldurduğu havuzda mahsur kalan 6 işçiden biri boğularak öldü. Olay önceki gün 16.30'da Süleymanlı mahallesindeki Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı İhtisas OSB'de meydana geldi. 6 işçi, 4 metre derinliğindeki boş atık su havuzunda bakım onarım çalışması başlattı. Bu sırada havuzun duvarının yıkılmasıyla bitişiğindeki havuzda biriken zeytin suyu işçilerin üzerine boşaldı. M.A. (30), A.S. (31), M.T. (30), Ş.A. (25),R.N. (40) ve Coşkun Adik (24) mahsur kaldı. 5 işçi yaralı kurtarılırken, Adik boğularak öldü.SERKAN ÖZCAN